Didim'de 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Didim Akbük'te yapılan operasyonda 2 otomobilde 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör suçüstü yakalandı; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:28
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Didim Akbük Mahallesi’nde yapılan faaliyette düzensiz göçmen kaçakçılığını önleme amacıyla hareket edildi.

Operasyon kapsamında 2 otomobil içerisinde toplam 13 düzensiz göçmen ile organize eden 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

