Didim'de 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu
Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Didim Akbük Mahallesi’nde yapılan faaliyette düzensiz göçmen kaçakçılığını önleme amacıyla hareket edildi.
Operasyon kapsamında 2 otomobil içerisinde toplam 13 düzensiz göçmen ile organize eden 2 şahıs suçüstü yakalandı.
Yakalanan şahıslar gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.
