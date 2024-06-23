Didim'de kaza sonrası acı son! Motosiklet sürücüsü E. Demirci yaşamanı kaybetti!

Aydın'ın Didim ilçesinde üzücü bir kaza yaşandı. Abdullah Emre Demirci (18) idaresindeki motosiklet, dün akşam saatlerinde O.P. (42) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demirci, Didim Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, kaza Didim'de Atatürk Bulvarı ile Gökduman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 09 AKL 079 plakalı motosiklet sürücüsü Demirci, O.P. idaresindeki 35 HC 1095 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra savrularak ağır yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirci, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Demirci, yaşamanı kaybetti.



Kaza sonrası otomobil sürücüsü O.P. gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.