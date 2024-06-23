Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,82 0,04%
EURO
35,24 -0,18%
ALTIN
2.437,21 -1,62%

Didim'de kaza sonrası acı son! Motosiklet sürücüsü E. Demirci yaşamanı kaybetti!

Didim'de otomobille çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü, yaşamanı kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 17:36
Didim'de kaza sonrası acı son! Motosiklet sürücüsü E. Demirci yaşamanı kaybetti!

Aydın'ın Didim ilçesinde üzücü bir kaza yaşandı. Abdullah Emre Demirci (18) idaresindeki motosiklet, dün akşam saatlerinde O.P. (42) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demirci, Didim Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, kaza Didim'de Atatürk Bulvarı ile Gökduman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 09 AKL 079 plakalı motosiklet sürücüsü Demirci, O.P. idaresindeki 35 HC 1095 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra savrularak ağır yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirci, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Demirci, yaşamanı kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü O.P. gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

EFT ve FAST ile para gönderenler dikkat! Bugünden itibaren yeni sistem başladı

1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

PTT'den ilaç gibi gelecek 10.000 TL ödeme! Çalışan, çalışmayan hemen başvurabilir

EFT ve FAST ile para gönderenler dikkat! Bugünden itibaren yeni sistem başladı

Halkbank 15.000 TL nakit ödemeye onay verdi! 23-24-25-26 Haziran'da hesapta

Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Hemen kontrol edin: 12.000 TL fazla ödenecek!

1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Ev hanımlarına emeklilik kapısı aralandı! SGK süper kıyakla tüm kadınları emekli edecek

18 yaşını geçen hemen başvurabilir! O bankadan 18.000 TL şartsız ödeme yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Milyonlarca kişiye zam şoku! 1 Temmuz'da 1.375 TL'ye yükselecek

SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

Mide ağrılarına son! Yoğurtla karıştırıp yendiğinde bulantı, ağrı hepsini geçiriyor