Didim'de Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği

Didim'de Perseid Meteor Yağmuru Coşkusu

Aydın'ın popüler turizm merkezlerinden biri olan Didim'deki Delice Yarımadası, bu yıl Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yaptı. Doğaseverler, bu muhteşem göktaşı yağmurunu izlemek üzere "National Geographic ile Doğayı Keşfet" etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

Planetaryum Deneyimi

Etkinlikte, güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleriyle oluşturulan bir planetaryum (gezegen evi) kuruldu. Bu alanda, astronomi meraklıları ve çocuklara gök cisimleri hakkında bilgi verildi ve mitolojik hikayeler paylaşıldı.

Astronomik Açıklamalar

Etkinliğe katılan fizikçi ve astronom Erdem Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı küçük parçacıkların dünya atmosferine girdiğini belirtti. Aytekin, bu yıl en yoğun gözlemlerin 11-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiğini ifade etti.

Perseid meteor yağmurunun gözlemlenmesinin kolay olduğunu vurgulayan Aytekin, "Bu etkinlik çıplak gözle tüm gökyüzünde izlenebiliyor. Meteor yağmurlarında teleskop kullanmayı tercih etmiyoruz çünkü hangi yöne çevireceğinizi bilmek zor." dedi.

Tarih ve Zaman Anlayışı

Aytekin, insanların eski çağlarda zamanı ölçmek için gökyüzünü ve takım yıldızlarını kullandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte mekanik saatlerin yokluğunda zaman algısı, gökyüzü ile yönetiliyordu. Bu nedenle eski insanlar için gökyüzü, zaman demekti."