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Didim'deki İngilizler, Soğuk Hava Taşırken Hayvanlara Destek İçin Denize Girdi

Didim'deki bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarına dikkat çekmek için soğuk havada denize girdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:30
Didim'deki İngilizler, Soğuk Hava Taşırken Hayvanlara Destek İçin Denize Girdi

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek amacıyla soğuk havada denize girdi. Etkinlik, Altınkum'daki bir kafede, İngiltere ve bazı ülkelerde Noel'in ertesi günü kutlanan 'Hediyeleşme Günü' kapsamında düzenlenen kermesle birlikte gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar, sahipsiz ve barınakta yaşayan hayvanların yaşam koşullarına dikkat çekmek için hayvan kostümleri giyerek denize girdi. Didim'de 20 yıldır yaşayan Lyn Dulledge (72), deniz suyunun soğuk olmasına rağmen alıştığını belirterek, “Her şeyi hayvanlar için yapıyoruz.” dedi.

Etkinliği organize eden Elizabeth Calilkin, etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Sahipsiz hayvanlar için sadece denize girmiyoruz. Kafede kermes de yapıyoruz. Burada elde edilen geliri de sahipsiz hayvanlar için kullanacağız. Onlara sahip çıkmalıyız.” şeklinde konuştu.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek amacıyla...

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek amacıyla soğuk havada denize girdi. İngiltere ve bazı ülkelerde Noel ertesinde kutlanan Hediyeleşme Günü'nü kutlamak isteyen İngilizler Altınkum'da toplandı. Gruptaki bazı katılımcılar sahipsiz ve barınakta yaşayan hayvanların yaşam koşullarına dikkati çekmek amacıyla hayvan kostümü giyerek denize girdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek amacıyla...

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek amacıyla soğuk havada denize girdi. İngiltere ve bazı ülkelerde Noel ertesinde kutlanan Hediyeleşme Günü'nü kutlamak isteyen İngilizler Altınkum'da toplandı. Gruptaki bazı katılımcılar sahipsiz ve barınakta yaşayan hayvanların yaşam koşullarına dikkati çekmek amacıyla hayvan kostümü giyerek denize girdi.

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