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Didim'deki orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne battı! 3 mürettebat kurtarıldı

Aydın Didim'de çıkan orman yangınına müdahale eden uçağın Bafa Gölü'nde su alırken battığı bildirildi. Uçaktaki 3 mürettebatın sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:48
Didim'deki orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne battı! 3 mürettebat kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, büyük bir felaketle sonuçlandı. Yangına müdahale etmek için bölgeye gönderilen Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su alırken burun kısmının suya batması sonucu battı. Olayın ardından güvenlik ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi ve uçaktaki üç mürettebat sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

BAFA GÖLÜ'NDE UÇAK KAZASI

Bafa Gölü'nden su alırken burun kısmı suya batan Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının neden bu şekilde su aldığı henüz belirlenemedi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, uçak teknik bir arıza nedeniyle suya battı. Kazanın ardından polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik ve UMKE ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

MÜRETTEBAT SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KURTARILDI

TRT Haber'e konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, uçakta bulunan üç mürettebatın Jandarma ve sivil vatandaşların yardımıyla kurtarıldığını açıkladı. Vali Akbıyık, "Uçak Bafa Gölü'ne teknik bir arıza nedeniyle düşmekten ziyade battı diyebiliriz. Uçakta 2 pilot ve 1 memur bulunuyordu. Hepsi de kurtarıldı," dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten, Orman Genel Müdürlüğünce kullanılan THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğradığını" belirtti. Uçaktaki üç personelin sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını açıklayan Yumaklı, "Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi.

Didim'deki orman yangını, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde paniğe neden oldu. Orman yangınlarına karşı mücadele eden ekiplerin fedakar çalışmaları sayesinde yangının kontrol altına alınması için büyük çaba sarf ediliyor. Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hava destekli müdahaleler de aralıksız sürüyor.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Bafa Gölü'nde meydana gelen uçak kazasının nedeni henüz netleşmedi. Teknik ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde uçakta herhangi bir mekanik arızanın olup olmadığı araştırılıyor. Uçak kazasının ardından, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

kaza

Orman yangınlarına karşı yapılan mücadelede, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin rolü büyük önem taşıyor. Bu tür kazalar, yangın söndürme çalışmalarının zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bakan Yumaklı'nın da belirttiği gibi, orman teşkilatı ve destek veren tüm kurumlar, yangınlarla mücadelede büyük bir fedakarlık gösteriyor.

Orman yangınlarına karşı toplumun da duyarlı olması büyük önem taşıyor. Yangın riskinin yüksek olduğu yaz aylarında, vatandaşların daha dikkatli olması ve yangınla ilgili şüpheli durumları yetkililere bildirmesi gerekiyor. Yangın söndürme ekiplerinin özverili çalışmaları kadar, toplumun desteği de bu mücadelede hayati bir rol oynuyor.

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