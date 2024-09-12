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Didim'deki Turizmci, Narin Güran İçin Elektrik Trafosuna Resim Yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir turizmci, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran için anlamlı bir anı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:23
Didim'deki Turizmci, Narin Güran İçin Elektrik Trafosuna Resim Yaptı

Didim'de Duygusal Bir Anı: Narin Güran için Resim

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir turizmci anlamlı bir jestle 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısını yaşatmaya karar verdi. Narin Güran, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan bir çocuk olarak gündeme gelmişti.

Yusuf Çolak'tan Etkileyici Hareket

Çamlık Mahallesi'nde bir otel işleten Yusuf Çolak, Narin'in üzücü hikayesinden etkilenerek iş yerinin karşısındaki elektrik trafosuna Narin'in resmini çizme fikrini hayata geçirdi. Çolak, çevre esnaflar ile birlikte çalışarak kısa sürede resmi tamamladı.

Resmin yanına yazılan mesaj ise dikkat çekici oldu: "Madem incitecektiniz neden adını Narin koydunuz". Bu sözler, Narin'in kaybının yarattığı derin üzüntüyü yansıtıyordu.

Bir Baba Olarak Duygularını Paylaştı

Yusuf Çolak, “Narin ile ilgili haberlerden çok etkilendim ve oldukça üzgünüm.” diyerek hissettiklerini dile getirdi. Çolak, çocuk ölümlerine karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bu girişimi yaptığını açıkladı.

“İki kız çocuğu babası olarak, bu tür olayların unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çizimin sosyal bir karşılığı olmasını ve insanların dikkatini çekmesini istiyorum.” diye ekledi.

Resim Sanatı ve Mesajın Gücü

Çolak, resim yapmayı sevdiğini ve otelinin duvarlarını süsleyen birçok eseri de kendisinin yaptığını belirtti. “İnsanlar, kaybolan duygularımızın yeniden hayat bulabilmesi için bu meseleyi görsün istedim.” sözleriyle, halkın duyarlı olmasına vurgu yaptı.

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bu trajik olayın ardında, toplumsal farkındalık yaratmanın önemine bir kez daha dikkat çekildi.

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