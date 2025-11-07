Didim WTM Londra'da Tanıtıldı: Hatice Gençay Uluslararası Arenada

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, WTM Londra’da Ege’nin incisi Didim’i doğası, tarihi ve sürdürülebilir turizm vizyonuyla uluslararası profesyonellere tanıttı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:01
Didim WTM Londra'da Tanıtıldı: Hatice Gençay Uluslararası Arenada

Didim WTM Londra’da Tanıtıldı

Didim Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini uluslararası arenaya taşımak için önemli bir adım attı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarında Didimi başarıyla temsil etti.

Fuar Katılımı ve Tanıtım

Fuarda Ege’nin incisi Didimin doğası, köklü tarihi ve sürdürülebilir turizm vizyonu dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine tanıtıldı.

Görüşmeler ve Markalaşma

Didim’in tanınırlığını artırmak ve markalaşma sürecini güçlendirmek amacıyla birçok önemli turizm acentesi ve sektör temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkanın Mesajı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ilçeyi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gözde turizm destinasyonlarından biri haline getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Başkan Hatice Gençay, "Her adımda daha fazla emek, güçlü bir vizyon ve uluslararası iş birlikleriyle Didim’i dünya turizminde hak ettiği yere ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Etki

WTM Londra Fuarı’nda gerçekleştirilen temaslar sayesinde Didim’in sesi uluslararası arenada daha güçlü duyuldu; katılımcılar ilçenin tarihi zenginlikleri, eşsiz sahilleri, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir turizm anlayışına duydukları ilgiyi dile getirdi.

DİDİM DÜNYAYA AÇILIYOR

DİDİM DÜNYAYA AÇILIYOR

DİDİM DÜNYAYA AÇILIYOR

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
5
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
6
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu