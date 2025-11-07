Didim WTM Londra'da Tanıtıldı: Hatice Gençay Uluslararası Arenada

Didim WTM Londra’da Tanıtıldı

Didim Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini uluslararası arenaya taşımak için önemli bir adım attı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarında Didimi başarıyla temsil etti.

Fuar Katılımı ve Tanıtım

Fuarda Ege’nin incisi Didimin doğası, köklü tarihi ve sürdürülebilir turizm vizyonu dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine tanıtıldı.

Görüşmeler ve Markalaşma

Didim’in tanınırlığını artırmak ve markalaşma sürecini güçlendirmek amacıyla birçok önemli turizm acentesi ve sektör temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkanın Mesajı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ilçeyi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gözde turizm destinasyonlarından biri haline getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Başkan Hatice Gençay, "Her adımda daha fazla emek, güçlü bir vizyon ve uluslararası iş birlikleriyle Didim’i dünya turizminde hak ettiği yere ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Etki

WTM Londra Fuarı’nda gerçekleştirilen temaslar sayesinde Didim’in sesi uluslararası arenada daha güçlü duyuldu; katılımcılar ilçenin tarihi zenginlikleri, eşsiz sahilleri, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir turizm anlayışına duydukları ilgiyi dile getirdi.

DİDİM DÜNYAYA AÇILIYOR