DIGIAGE Bakü Oyun Geliştirme Kampı: Geliştiriciler Bir Araya Geldi

DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı Bakü'de Gerçekleşti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 20-22 Eylül tarihleri arasında DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı'na ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamalara göre, çeşitli oyun geliştiricileri için önemli bir buluşma noktası oldu.

Ortaklık ve Seçim Süreci

Kamp, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı, Bilişim Vadisi ve DIGIAGE'nın iş birliği ile düzenlendi. 175 başvuru arasından seçilen 100 kişi, bu fırsattan yararlanma hakkı kazandı. Seçilen 3 takım, kampa katıldıktan sonra yatırım görüşmeleri için destek alacak ve mentörlük ile Innoland'de ücretsiz ofis desteğinden faydalanacak.

Ön Eğitim Programı ve İhtiyaçlar

Kamp öncesinde, katılımcılara yönelik 5 gün süren kapsamlı çevrimiçi eğitim programı düzenlendi. Bu program "Oyun Üretim Süreci Tavsiyeleri", "Oyun Pazarlama Süreci" ve daha fazlası gibi konuları kapsadı. Eğitmenler, oyun geliştiricilere sektör içerisinde karşılaşacakları süreçler hakkında ayrıntılı bilgiler sundular.

Etkinlikteki Faaliyetler

Açılış konuşmaları ve oryantasyon sonrası katılımcılar takım çalışmaları yaparak, sektörün önemli isimleriyle tanışma fırsatı buldular. Bakü Oyun Ekosistemi Oturumu, katılımcılara sektördeki önemli firmalarla bir araya gelme imkanı sağladı.

Yatırım Görüşmeleri ve Destek

Kampın ikinci gününde, Azerbaycan ve Türkiye'den gelen mentör ve yatırımcılarla birebir görüşmeler yapıldı. Bakü İnovasyonlar Merkezi'nin Direktörü Vusal Rüstemov ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, etkinliği ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. Rüstemov ve Tüzgen, geliştiricilere sağlanan destekleri vurgulayarak gelecekteki projeler için motive edici geri dönüşlerde bulundular.

Sonuçlar ve Gelecek Adımlar

Kampın finalinde 11 takım, geliştirdikleri oyunları APY Ventures ekibi ve mentörler önünde sundu. "Untitle", "Risee Interactive" ve "Legions" takımları, mentörlük desteği de alacak. Geçen yıl imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen kamp, teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.