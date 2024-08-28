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Dijital Aile Mobil Uygulaması ile Kaynaklar Daha Erişilebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Dijital Aile' uygulaması ile sosyal hizmet materyallerine erişimi kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:47
Dijital Aile Mobil Uygulaması ile Kaynaklar Daha Erişilebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Yenilikçi Çözüm: Dijital Aile Uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar ve hizmetler alanında çeşitli materyallere elektronik ortamda ulaşım sağlamak amacıyla yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Bu uygulama, "Dijital Aile" adıyla kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda.

Kağıt Tüketimini Azaltarak Tasarruf Sağlıyor

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, "Dijital Aile" uygulaması sayesinde sunulan belgeler ve materyallerin dijital ortamda tüketilmesi, kağıt kullanımını önemli ölçüde azaltacak. Bu adım, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanımına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar İçin Kolay Erişim Seçenekleri

Uygulama, kullanıcıların telefon veya tabletleri aracılığıyla çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar gibi pek çok kategoride dergi, kitap, broşür ve bülten gibi içeriklere kolayca ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca, "Favorilere Ekleme" özelliği ile ihtiyaç duyulan içerikler kişisel kütüphaneye eklenebilecek.

Görme Engellilere Özel Sesli Betimleme Özelliği

İçeriklerin daha erişilebilir olabilmesi için uygulamada sesli betimleme özellikleri de bulunuyor. Böylece görme engelli kullanıcılar ve sesli içerik tercih edenler, dergilerin içeriklerini dinleyebilme imkanına kavuşuyor.

İnternetsiz Erişim İmkanı

Dijital Aile uygulaması, kullanıcıların istedikleri materyalleri indirip internet bağlantısı olmadan da erişmelerini sağlıyor. Uygulama, IOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

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