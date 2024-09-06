Dijital Dönüşüm ve Rekabetçilik için Samsun Model Fabrika Açıldı

Samsun Model Fabrika'nın Açılışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'un Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan Samsun Model Fabrika'nın lansmanına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, dijital dönüşüm destek programları ile işletmelere maliyet etkin üretim altyapıları oluşturma fırsatı sunduklarını belirtti.

Dijital Dönüşüm Destek Programı

Kacır, Dijital Dönüşüm Destek Programı çerçevesinde şirketlere gerekli projeleri hayata geçirme yönünde yatırım teşvikleri sağlandığını ifade etti. 'Dijital dönüşüm sürecini yakalayarak Samsun sanayisinin rekabet gücünü artıracak fabrikanın bu bölgeye hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Son 22 Yılda Önemli Gelişmeler

Bakan Kacır ayrıca, son 22 yılda sanayi sektöründe ciddi ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti. 3.9 milyon olan iş gücü sayısının 6.7 milyona yükseldiğini ve organize sanayi bölgelerinin sayısının 191'den 360'a çıktığını vurguladı.

Yüksek Teknoloji Yatırımları

Kacır, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' sayesinde yenilikçi ve dijital dönüşüm alanında 36 projeye destek verdiklerini duyurdu. Ayrıca, 'Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı' ile iklim ve malzeme teknolojileri gibi birçok alanda yeni yatırımların teşvik edileceğini belirtti.

Gençler ve İnsan Kaynağına Yatırım

Kacır, 'Gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle donatılması önceliğimizdir. Gelişen sanayi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var' diyerek gençlerin eğitimine yönelik projelere dikkat çekti.

İş ve Sanayi İşbirliği

Bakan, açılışta ayrıca, yerelde kalkınma hamlesi ve işletmelere yönelik yeni teşvik modelinin yanı sıra, organize sanayi bölgelerinde yapılan reformlarla ilgili bilgiler paylaştı. Yukarıda bahsedilen hedeflerle sanayinin dijital çağda güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla tüm gerekçelerle çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Açılışa, Samsun yöneticileri ve iş insanları da katıldı. Açılış töreninin sonunda kurdele kesildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hizmete giren Samsun Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Bakan Kacır ve protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hizmete giren Samsun Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Bakan Kacır ve protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hizmete giren Samsun Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Bakan Kacır ve protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hizmete giren Samsun Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Bakan Kacır ve protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) hizmete giren Samsun Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Bakan Kacır ve protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti.