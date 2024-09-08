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Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Programlarla Ekonomi Güçleniyor

Dijital dönüşüm, yerli üretim ve yeni yasalarla Türkiye ekonomik büyüme yolunda ilerliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:45
Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Programlarla Ekonomi Güçleniyor

Dijital Dönüşümle İş Ortamı Gelişiyor

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP), iş gücü ortamının verimliliğini artırmak için yapısal adımlar ve dijital dönüşüm uygulamalarını ön planda tutuyor. Şirket ve ticaret sicili işlemlerinin dijitalleşmesi, bu süreçlerin önemli bir parçası olacak. Yatırım izinleri ve ruhsatlar gibi işlemler çevrim içi platforma aktarılacak, ayrıca kurumsal tek durak ofisleri ile süreçler kısaltılacak.

Yeni İhtisas Mahkemeleri ve Yeşil Dönüşüm

Yeni ihtisas mahkemeleri kurulmasıyla uzlaşmazlıkların çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulacak, ayrıca Sanayi Alanları Master Planı tamamlanarak yatırım artışı sağlanacak. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde AB ile yeni bir diyalog mekanizmasının faaliyete geçirilmesi bekleniyor.

Yerli Üretim ve Yeni Programlar

Sağlık ve savunma sanayii alanlarında yerli üretimi artırmak için yeni AR-GE programları gündemde. Aşı, ilaç ve yapay zeka uygulamaları gibi kritik alanlarda yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Hazine destekli kefalet sistemi ile yatırım ve ihracat destek paketleri hayata geçirilecek.

Siber Güvenlikte Yeni Adımlar

OVP çerçevesinde siber güvenlik alanında müstakil yasal düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Blokzincir tabanlı dijital kimlik yönetim altyapısı da geliştirilecek.

Tarım ve Turizmde Yenilikler

İstanbul'da fındık üretimi devam ediyor. İlgili yetkililer, verimliliğin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtiyor. Kızıldeniz'e açılan yeni kruvaziyer rotası ile turizmde yenilikler yaşanacak.

Ağustosta Otomobil Pazarındaki Eğilimler

Geçtiğimiz ay otomobil pazarında Fiat, Renault ve Ford gibi markalar ön plana çıktı. Lüks otomobil grubu da dikkat çeken satışlar gerçekleştirdi.

Spor ve Yapay Zeka

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları, sporcuların performansını ve sağlık durumlarını yapay zeka ile analiz eden bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, sakatlık risklerini önceden tespit etmeyi amaçlıyor.

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