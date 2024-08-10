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Dijital Dönüşümde UYAP'ın Başarısı: Günde 900 Bin Kullanıcıya Hizmet

UYAP, her gün 900 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Adalet Bakanı Tunç, dijital dönüşüm ve yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:58
Dijital Dönüşümde UYAP'ın Başarısı: Günde 900 Bin Kullanıcıya Hizmet

UYAP ile Günde 900 Bin Kullanıcıya Hizmet

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) aracılığıyla her gün 900 binden fazla kullanıcıya hizmet verildiğini duyurdu.

Dijital Dönüşüm ve Adalet

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Bakan Tunç, yargıda dijital dönüşümün önemine değinerek, "Güven veren ve erişilebilir adalet" anlayışını benimsediklerini belirtti. UYAP'ın, 56 kurum ile 181 farklı alanda entegrasyonu sağlandığını vurguladı.

Vatandaş Portalında Büyük Başarı

Bakan Tunç, UYAP ile yapay zekanın yargı süreçlerine entegrasyonunu sürdürdüklerini aktararak, vatandaş portalının kullanıcı sayısının 20 milyona ulaştığını ifade etti. "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz UYAP sayesinde, vatandaşlarımız yargı sistemine daha hızlı ulaşabiliyor,” dedi.

Mobil Uygulamalar ve Yapay Zeka Çalışmaları

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül de, UYAP Vatandaş Portalı'ndan yaklaşık 20 milyon kullanıcının faydalandığını belirtirken, mobil uygulamanın 250 bin kullanıcı tarafından tercih edildiğini açıkladı. Gül, "Yargının hızlanması için yapay zeka çalışmalarımız devam ediyor," ifadesini kullandı.

Sonuç

UYAP, dijital dönüşüm ve adalete erişimde büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Adalet Bakanlığı, bu projeyi geliştirmeye ve daha fazla kullanıcıya hizmet vermeye kararlıdır.

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