Dijital Dünya ve Karbon Emisyonlarının Artışı

Dijital Dünyanın Karbon İhtiyacı

Dijital dünyaya olan ilginin artması, karbon emisyonlarının yükselmesine neden oluyor. 2020 verilerine göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 0,69 ila 1,6 gigaton karbondioksit eşdeğeri emisyona yol açtı ve küresel sera gazı emisyonlarının %1,5 ila %3,2'sini oluşturdu.

Karbon Emisyonu Kaynakları

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olan Serkan Gönen, elektronik cihazların işlenmesi ve üretimi sırasında oluşan emisyonların çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. 403 kilogram karbondioksit eşdeğeri bir masaüstü bilgisayarın üretiminde, 545 kilogram ise kullanım süresince salım yapıyor.

Ateşle Oynayan Teknoloji

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 2024 Dijital Ekonomi Raporu, teknoloji sektörünün karbon emisyonunun karmaşık yönlerini gözler önüne seriyor. Gönen, "Teknoloji sektörü enerji verimliliğinde bazı avantajlar sağlasa da, ağır işleme gerektiren ham maddelerin çıkarılması yüksek enerji tüketimi gerektiriyor," diyerek durumu özetliyor.

Atık Yönetimi ve Emisyonlar

Teknolojik atıkların dünya genelinde %30 artış göstererek 10,5 milyon ton seviyesine ulaştığını bildiren rapor, gelişmiş ülkelerde kişi başına 3,25 kilogram atık üretildiğini ortaya koyuyor.

Çözüm Önerileri

Gönen, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, enerji verimliliği yüksek cihazların kullanımı ve geri dönüştürülebilir malzemelerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Karbon ayak izinin azaltılması için kullanıcıların enerji tasarruflu modları kullanması, enerji verimli bileşenlerle donatılmış cihazlar tercih etmesi de önerilmektedir.

Basit Değişikliklerle Büyük Fark

Gönen, "Cihazların gereksiz yere açık bırakılmaması, enerji tasarruf modlarının aktif hale getirilmesi önemli katkı sağlar," diyerek basit davranış değişikliklerinin bile karbon emisyonlarını azaltma üzerinde etkili olabileceğinin altını çizdi.