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Dijital Entegrasyon Erzurum'da Sağlık Hizmetlerini Kolaylaştırdı

Erzurum'da hayata geçirilen dijital entegrasyon, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak hekimleri ve hastaları memnun etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:53
Dijital Entegrasyon Erzurum'da Sağlık Hizmetlerini Kolaylaştırdı

Dijital Entegrasyon Sağlıkta Yeni Bir Dönem Başlattı

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulmasını amaçlayan Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak'ta dijital dönüşüm uygulamalarını devreye aldı. Erzurum'da uygulamaya konulan bu yenilikler, aile sağlığı merkezi ve hastaneler arasındaki entegrasyonu güçlendirerek hem hekimler hem de hastalar için büyük bir kolaylık sağladı.

Bu dijital entegrasyon sayesinde, aile hekimi hastaları için röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi ve laboratuvar tetkiklerini direkt olarak isteyebiliyor. Ayrıca, gerektiğinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili polikliniklere randevular oluşturulabiliyor. Bu sistem, hastalar için zaman yönetimini kolaylaştırırken, hastanelerdeki yoğunluğu da azaltıyor.

Hekimler ve Hastalar Memnun

Erzurum'da yeni uygulamadan faydalanan vatandaşlar ve aile hekimleri, hizmetten son derece memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Gözüm, dijital dönüşümün koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Gözüm, aile hekimliği ve hastaneler arasında iş birliğinin artırılacağını vurgulayarak, "Aile hekimleri hastalarına özel muayene randevularını oluşturabilecek. Görüntüleme tetkiklerini doğrudan hastanelerden talep ediyoruz" dedi.

Dr. Gacır da, akciğer grafiği ve mamografi gibi tetkiklerin taleplerinin sistem üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, bu durumun hem kendileri hem de hastalar için büyük kolaylık sunduğunu ifade etti.

Vatandaşlar Dijital Uygulamadan Memnun

Aile sağlığı merkezine muayene için gelen Arzu Taşhan, yeni uygulamaların zamandan kazandırdığını ve işlemlerin daha hızlı gerçekleştiğini belirtti. Diğer bir vatandaş Mehmet Taşeli ise aile hekimleri aracılığıyla işlemlerini kolaylıkla hallettiğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, bu sisteme geçişin sağladığı kolaylıkların vatandaş odaklı olduğunu ve koruyucu sağlık hizmetlerine de önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Aile hekimlerimiz hastaları için gerekli randevuları oluşturabilecek, hasta yönlendirme süreçlerini daha etkin hale getirebilecek" şeklinde konuştu.

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