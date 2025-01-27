Dijital Gençlik Merkezleri Başkentte Açıldı

Dijital Gençlik Merkezleri İstanbul'da Hayata Geçti

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında 45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin açılış töreni Ankara'da yapıldı.

Açılışa Önemli İsimler Katıldı

Başkentte bir otelde düzenlenen açılış törenine TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski katıldı. Ayrıca büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları da açılışta yer aldı.

Gençler Geleceğin Teminatı

Genel Sekreter Yıldız, burada yaptığı konuşmada, projenin temel amacının geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri gençlere kazandırmak ve onların istihdamını güçlendirmek olduğunu belirtti. "Gençler yüksek enerjileri, yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonlarıyla toplumumuzun geleceğine yön verecek en değerli unsurlardır." dedi.

Önemli Bir Sürecin Başlangıcı

Bilgi teknolojileri, elektronik dönüşüm, dijital pazarlama ve sosyal inovasyon gibi alanlarda gençlere donanım kazandırmayı hedefleyen projeyle açılan Dijital Gençlik Merkezleri'nin, önemli bir sürecin başlangıcını simgelediğine dikkat çeken Yıldız, "Gençlere yapılan yatırımlar, Türkiye'nin geleceğinin inşası için hayati öneme sahiptir." dedi.

Dijital Yetkinlikler İçin Önemli Bir Adım

UNDP Temsilcisi Merino da projenin, Türk gençliğinin hızla değişen dünyada dijital yetkinliklerle donatılması bakımından önemli bir mihenk taşı olduğunu vurguladı. Merino, "UNDP, bölgeler arasındaki dijital açığı köprülerle birleştirmeyi ve gençlerin istihdamını artırmayı hedefliyor." dedi.

Eğitim Programları ve Staj İmkanları

Dijital Gençlik Merkezlerinin veri analizi, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarına odaklanan eğitim programları sunacağını açıklayan Merino, eğitimleri tamamlayan gençlere stajyerlik imkanları sağlanacağını belirtti.

Toplumların Sürdürülebilir Büyümesi İçin Dijital Devrim

Büyükelçi Ossowski de insanlık tarihini dönüştüren dijital devrimin gençlerin istihdamını teşvik etmek için kullanılmasının, toplumların sürdürülebilir büyümesi için kritik olduğunu ifade etti. Ossowski, "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi, kadınların iş gücüne katılımını da destekliyor." diyerek kadın istihdamının önemine dikkat çekti.

Ossowski, gençlere olan inançlarını dile getirerek, "Potansiyeline inandığımız gençleri desteklemeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında 45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin açılış töreni Ankara'da yapıldı. Başkentte bir otelde düzenlenen açılış törenine TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin yanı sıra büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında 45 belediyede kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin açılış töreni Ankara'da yapıldı. Başkentte bir otelde düzenlenen açılış törenine TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin yanı sıra büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.