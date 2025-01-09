Dijital İstanbul Projesi: Kültür Varlıkları Artık Karekodla Tanıtılacak

Dijital İstanbul projesiyle ziyaretçilere kültürel varlıklar, karekod teknolojisiyle 5 dilde anlatılacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:50
Dijital İstanbul Projesi: Kültür Varlıkları Artık Karekodla Tanıtılacak

Dijital İstanbul Projesi Tanıtıldı

İstanbul'da kültürel mirasları daha iyi anlamak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Dijital İstanbul projesi, önemli bir tanıtım etkinliği ile kamuoyuna duyuruldu. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, projeye ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.

Projenin Amacı ve İlk Aşama

İstanbul Valisi Davut Gül etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Ziraat Katılım'ın öncülüğünde ilk etapta 200 camimizde bu uygulama başladı. İnşallah ikinci etabında, üçüncü etabında 600 camiye ulaşmayı hedefliyoruz,” dedi. Gül, amaçlarının İstanbul'da yaşayan ve kenti ziyaret eden insanlara, ecdat yadigarı eserleri doğru bir şekilde tanıtmak olduğunu vurguladı.

Karekod Teknolojisiyle Ziyaretçileri Bilgilendirme

Proje kapsamında, İstanbul'daki en çok ziyaret edilen 200 kültür varlığına karekod teknolojili panolar yerleştirildi. 60 metreden okunabilecek şekilde tasarlanan bu panolar, ziyaretçilere 7/24 hizmet verecek. Karekod uygulaması sayesinde, tescilli kültür varlıklarının bilgilerine hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşılabilecek. Ayrıca, sistem Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde hizmet sunacak şekilde hazırlandı.

Paydaşlar ve Sosyal Sorumluluk

Projeye destek veren kuruluşlar arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Başkanlığı ve İl Müftülüğü yer almaktadır. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, projeyle birlikte kültür varlıklarını hem yerli hem de yabancı misafirlere daha iyi tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Özdemir, projede ilerleyen aşamalarda diğer inanç gruplarının mabetleri ve sivil mimari yapılarının da yer alacağını açıkladı.

İstanbul'un Akıllı Şehir Vizyonu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'un akıllı şehirler arasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, projenin gezerken anlamak açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Dijital İstanbul projesi, geçmişi modern teknoloji ile buluşturarak, İstanbul'un zengin kültürel mirasının daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak.

İstanbul'da en çok ziyaret edilen tescilli kültür varlıklarının karekod teknolojili panolar ile...

İstanbul'da en çok ziyaret edilen tescilli kültür varlıklarının karekod teknolojili panolar ile anlatıldığı "Dijital İstanbul" akıllı şehir projesinin tanıtımı İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen program ile yapıldı. İstanbul Valisi Gül de programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da en çok ziyaret edilen tescilli kültür varlıklarının karekod teknolojili panolar ile...

İstanbul'da en çok ziyaret edilen tescilli kültür varlıklarının karekod teknolojili panolar ile anlatıldığı "Dijital İstanbul" akıllı şehir projesinin tanıtımı İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen program ile yapıldı. İstanbul Valisi Gül de programa katılarak konuşma yaptı.

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