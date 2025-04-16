Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Dijital Oyunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu" İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyumda, dijital oyun sektörünün bireyler üzerindeki etkileri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuki, etik ve teknolojik boyutlar ele alındı.

KVKK Başkanı Faruk Bilir’in Açıklamaları

Sempozyumun açılışında söz alan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, dijital oyunların yalnızca eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda bireylerin sosyalleştiği ve etkileşim kurduğu çok yönlü platformlar haline geldiğini vurguladı. Dİjital oyunların kullanıcıları arasında yalnızca çocuk ve gençlerin değil, yetişkinlerin de aktif olarak yer aldığını belirtti. Bilir, "2023 yılında yapılan bir araştırma, ülkemizde 40 milyonu aşkın aktif mobil oyuncunun bulunduğunu gösteriyor. Bu yaygın kullanım, beraberinde kişisel verilerin korunması gibi önemli meseleleri gündeme getiriyor," dedi.

Bilir, dijital oyunların kullanıcıların kimlik bilgileri, IP adresleri, konum verileri ve ses görüntü kayıtları gibi çok çeşitli kişisel verilerini işleyebildiğini ifade etti. Oyun sektörünün yalnızca teknik değil, aynı zamanda etik ve hukuki sorumlulukları taşıdığını kaydetti. "Yoğun veri işleme süreçleri, doğru yönetilmediği takdirde kullanıcı mahremiyetini tehdit edebilir," diye ekledi.

Dijital Oyun Platformlarının Yükümlülükleri

Prof. Dr. Bilir, kişisel veri işleme faaliyetleri yürüten dijital oyun platformlarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birtakım yükümlülüklere tabi olduğunu belirtti. Bu yükümlülükler arasında temel veri koruma ilkelerine uygunluk, veri işleme şartlarına uyum ve gerektiğinde hukuka uygun açık rıza alınması gibi konular yer alıyor.

KVKK’nın rolünün yalnızca idari yaptırımlarla sınırlı olmadığını da hatırlatan Bilir, aynı zamanda bilgilendirici bir misyon da taşıdığını vurguladı. Etik yaklaşımın, kullanıcının mahremiyetine en üst düzeyde saygı göstermeyi gerektirdiğini belirtti.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'in Değerlendirmeleri

Sempozyumda söz alan FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, dijitalleşmenin birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dijital oyunların artık sadece bir eğlence aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Şimşek, "Dijital platformlar milyonlarca insanı buluşturan, sınırları aşan bir endüstri haline geldi," dedi.

Şimşek, "2026 yılı itibarıyla dünya genelinde dijital oyuncu sayısının 3,79 milyara ulaşması beklenmektedir. Türkiye'de ise yaklaşık 40 milyon aktif oyuncu var. Bu büyümenin arkasında etik sorunlar, veri güvenliği açıkları ve hukuki boşluklar gibi olumsuz unsurlar da mevcut," diyerek dijital oyunların kişisel verilerin korunması açısından önemini vurguladı.

Gelecek İçin Hayati İlke: Güvenli Oyun

Şimşek, dijital oyunların kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması süreçleri için "Oyna ama güvenli oyna" ilkesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu tür sempozyumların geleceğin şartları açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Sempozyum, akademisyenler, hukukçular, yazılım uzmanları ve öğrencilerin katılımıyla sona erdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğinde "Dijital Oyunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu" düzenlendi. FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, sempozyum açılışında konuşma yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğinde "Dijital Oyunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu" düzenlendi. FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, sempozyum açılışında konuşma yaptı.