Dijital Platformlarda Cinsiyetsizlik ve LGBT Dayatması Tartışması

Dijital Platformlardaki LGBT Propagandası

Büyük Aile Platformu'nun Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, dijital medya ve oyun dünyasındaki cinsiyetsizlik ve LGBT dayatmasını toplum için bir tehlike olarak görüyor.

Sosyokültürel Terör Olarak Nitelendirildi

Eryılmaz, oyun platformlarında yürütülen bu tür propagandaların özellikle çocukları hedef aldığını ifade ederek, "Bu bir tür sosyokültürel terör" dedi. Eryılmaz, bu terörün etkilerini engellemek için, çocukların ekran sürelerinin sınırlandırılması ve alternatif içeriklerin üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çocuklar ve Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri

Eryılmaz, "Roblox gibi oyun platformları, çocuklarımızın akıl ve ruh sağlığını tehdit ediyor. Özellikle 12-17 yaş arası gençler bu propagandanın merkezine alınıyor" diye belirtti. Ayrıca, bu tür platformların yasaklanmasının yeterli olmayacağını, ebeveynlerin çocukları ile kaliteli zaman geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Etkiler ve Dayatmalar

Büyük Aile Platformu, LGBT lobisinin uluslararası baskıları artırdığını ve bu durumun toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında bir dayatma olarak sunulduğunu savunuyor. Eryılmaz, "Özgürlük söylemiyle aslında büyük bir saldırı yapılıyor" dedi.

Toplumsal Farkındalık Çabaları

Büyük Aile Platformu, LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının mevzuattan çıkarılması için Meclis'e dilekçe sunduklarını belirtti. 150 bin imza topladıklarını ekleyen Eryılmaz, "350'den fazla üyemizle bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Söz konusu mesele, toplumda büyük bir tartışma yaratan önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.