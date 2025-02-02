Dijital ve Yapay Zeka Programlarıyla Üniversite Sayısı 70'e Çıkıyor

Dijital ve Yapay Zeka Programları Artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin dijital ve yapay zeka temelli program sayısının 70'e çıkacağını açıkladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde düzenlenen '2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'nda konuşan Özvar, bu ek programların yükseköğretimde Türkiye'nin sunduğu hızlı yanıtın bir örneği olduğunu ifade etti.

Türkiye Yapay Zeka Alanında Zirveye Oynuyor

Özvar, Stanford Üniversitesi'nin yıllık raporunda Türkiye'nin yapay zeka temelli programlara en hızlı adapte olan üç ülkeden biri olarak kabul edildiğini dile getirdi. Bu yıl 20 üniversitede 70'ten fazla yapay zeka ve dijital program açıldığını belirten Özvar, “50 üniversitemizde daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacağız,” dedi.

Yeni Programlarla Geleceğe Dönüşüm

YÖK Başkanı, programların dönüşümünü sağlamak ve istihdama duyarlılığı artırmak hedefiyle yeni programların bu yıl hizmet vermeye başladığını aktardı. Ayrıca, dijital beceri açığının kapatılması için yeni programların sayısını artıracaklarını, kalite standartlarını düşürmeyeceklerini vurguladı.

Sektörle İşbirliği ve Müfredat Güncellemesi

Özvar, eğitim ve sektör ihtiyaçları arasında potansiyel uyumsuzları minimize etmek amacıyla YÖK'ün sektör temsilcileriyle işbirliği yaptığını ifade etti. “Yeni ortaya çıkan yetkinlikleri kazandırmak için müfredatları güncelliyoruz,” dedi.

Yükseköğretimde Hedef: Rekabet Gücü ve Kalite

Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür olmasını hedeflediklerini belirterek, “Erişilebilir, kapsayıcı ve dijitalleşmeyi başarmış bir yükseköğretim sistemi oluşturmak hepimizin sorumluluğudur,” şeklinde konuştu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde beşincisi düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde beşincisi düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı.