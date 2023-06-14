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Dijitale dönüştürülen 'Schengen vizesi' 2 D barkod olarak verilecek!

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Dijitale dönüştürülen 'Schengen vizesi' 2 D barkod olarak verilecek!
Avrupa Konseyi ve AP, Schengen vizelerinin dijitalleştirilmesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı. Vizeler dijitalleştirilecek ve ve internet üzerinden 2D barkod olarak verilecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun Schengen vizelerinin dijitalleştirilmesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte pasaportlara yapıştırılarak eklenen vizeler dijital ortama aktarılacak ve internet üzerinden iki boyutlu barkod olarak basılacak. Bu kapsamda vize mobil cihazınıza indirebilecek. Vize başvuru sahipleri birçok dilde çevrimiçi olarak vize başvurusunda bulunabilirler.

VİZE BAŞVURUSU AB ÜLKELERİNİN SINIR KONTROL SİSTEMİNDE..

Dijitale dönüştürülen 'Schengen vizesi'

Yeni sistemde vize başvurusu tek bir internet platformundan işleme alınacaktır. Gerekli belgeler bu platform üzerinden yüklenir ve vize ücreti buradan yatırılabilir.

Başvuru sahibi birden fazla ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorsa, başvuru sahibine başvurunun hangi ülke için kabul edildiği bildirilecektir. Söz konusu sistemin, AB ülkelerinin sınır kontrol sistemleri ve veritabanları ile birlikte çalışmakta olduğu belirtilmiştir.

Yalnızca ilk kez vize başvurusunda bulunanlar, geçerli biyometrikleri olmayanlar ve yeni pasaportları olanlar, bir Schengen ülkesindeki bir konsolosluğa fiziksel olarak gitmelidir.

Schengen vizelerini dijitalleştirmenin amacı, maliyetleri azaltmak ve vize başvurularını daha hızlı ve daha kolay hale getirmektir. Aynı zamanda AB, Schengen bölgesindeki güvenliği güçlendirmek için de çalışmaktadır.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayından sonra yasa tasarısı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak ve yayınlandıktan 20 gün sonrasında yürürlüğe girecek.

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