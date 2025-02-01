Dijitalleşme İle Demir Yolu Gümrüğünde Reform: 2025'e Hazır!

Türkiye, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında başlattığı Demiryolu Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Projesi ile gümrük işlemlerinde dijitalleşmeyi hayata geçiriyor. Bu projeyle birlikte demir yolu gümrük kapılarındaki ticaret işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, “Projeyle demir yolu gümrük işlemlerinde farklı kurumlarca yapılan kontroller tek çatı altında toplanarak dijitalleştirilecek ve kontrollerin etkinliği artırılacaktır” ifadelerini kullandı.

İklim Kanunu Teklifi Yolda

AK Parti milletvekilleri, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu için hazırladıkları teklifi gelecek haftalarda TBMM Başkanlığına sunmayı planlıyor. Teklifin, Çevre Komisyonunda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulunun gündemine gelmesi bekleniyor.

6 Şubat Depremleri İkinci Yılında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı anma etkinlikleri sürerken, yardım ve iyileştirme çalışmalarının hız kazandığı bildiriliyor. Bu kapsamda çeşitli organizasyonlar, depremzedelere yönelik destek sağlıyor.

Baas Rejiminin Unutulan Katliamı

Hama Katliamı'nın üzerinden 43 yıl geçti. En az 40 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamda, rejim güçleri tarafından evlere yapılan baskınlarda kaybolanlar hala anımsanıyor.

Uzmanlardan Vitamin Uyarısı

Prof. Dr. Sait Gönen, gereksiz vitamin alımlarına dikkat çekti. Uzmana göre, eksiklik yoksa bazı vitaminlerin alımının böbreklere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Çiftlere 14 Şubat Uyarısı

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Türkiye'nin Bölgesel Rolü

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Hayvancılıkta Islah Çalışmaları Başarıya Ulaştı

Yürütülen projelerle mandaların ve küçükbaş hayvanların sayısı ve verimi önemli ölçüde artırıldı. 2025 yılı itibarıyla bu çalışmaların devam etmesi bekleniyor.

Küresel Piyasalarda ABD İstihdam Verileri Bekleniyor

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