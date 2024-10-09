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Dijitalleşme ve İnsan Hakları: Malkoç'un Vurguları

Kamu Başdenetçisi Malkoç, dijitalleşmenin insan hakları üzerindeki etkilerini vurguladı ve ombudsmanların rolünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:50
Dijitalleşme ve İnsan Hakları: Malkoç'un Vurguları

Dijitalleşmenin İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Malkoç, dijitalleşmenin fırsatlarını değerlendireceklerini, ancak aynı zamanda kişisel verileri ve temel insan haklarını koruma gerekliliğini de vurguladı.

Malkoç'un Öncelikleri

Malkoç, dijitalleşmenin sağlık hizmetleri gibi birçok alanda insan hayatını kolaylaştıran bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Dijitalleşme insanların hayatını değiştirdiği gibi bazı sorunlar da doğurdu. İnsan onurunun dijital ortamda korunması, hukuk sisteminin ve devlet yönetiminin karşılaştığı bir sorun haline geldi," ifadesini kullandı.

Ombudsmanlık Rolü ve Sorumluluklar

Malkoç, dijitalleşme süreçlerinde ombudsmanların önemli bir role sahip olduğunu belirterek, "Bu bağlamda ombudsmanların üstlendiği görevler büyük bir ehemmiyet taşımaktadır," dedi. Ayrıca, çok sayıda ülkede gerekli düzenlemelerin yapıldığını ancak uygulamada karşılaşılan sorunların varlığını da gözler önüne serdi.

Eğitim ve İleri Teknoloji Uygulamaları

Türkiye'de dijitalleşme ile ilgili olarak çeşitli eğitim programları düzenlediklerini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile akademisyenlerin katkı sağladığını açıklayan Malkoç, "Dijitalleştirme süreçleriyle birlikte başvuruların %95'inin elektronik ortamda gerçekleştirildiğini" söyledi.

Yapay Zeka ve İnovasyon Projeleri

Malkoç, dijitalleşme çerçevesinde TÜBİTAK ile protokoller imzaladıklarını ve yapay zekanın sunduğu fırsatları araştırdıklarını belirtti. Ayrıca, vatandaşların artık çeşitli işlemlerini uzaktan kolaylıkla gerçekleştirebildiği, bankacılık gibi işlemlerin dijital ortamda yapılabildiği bilgisini paylaştı.

Moskalkova'dan Teşekkür

Toplantıda, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova da Malkoç'a, Ukrayna'daki Rus askerlerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ederek, "Bu cesur bir adım," değerlendirmesini yaptı. Moskalkova, ombudsmanlar arasındaki etkileşimin önemine dikkat çekti.

Moskova'da düzenlenen 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı yarın da devam edecek.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na gözlemci olarak katıldı. Toplantıda Malkoç konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na gözlemci olarak katıldı. Toplantıda Malkoç konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na gözlemci olarak katıldı. Toplantıda Malkoç konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na gözlemci olarak katıldı. Toplantıda Malkoç konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na gözlemci olarak katıldı. Toplantıda Malkoç konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na gözlemci olarak katıldı. Toplantıda Malkoç konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'na gözlemci olarak katıldı. Toplantıda Malkoç konuşma yaptı.

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