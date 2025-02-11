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DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de Düzenlendi

DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi, bölgeler arası kalkınma hedefleri ve destekler ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:32
DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de Düzenlendi

DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de Gerçekleştirildi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde bulunan bir otelde yapıldı. Toplantıya DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve dört ilin Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.

Ortak Kalkınma Hedefleri Vurgulandı

Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, şehirlerin ortak kalkınma hedeflerinin kritik önemine vurgu yaptı. Akkoyun, yeni dönemin hem bölgenin hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

"DİKA, kuruluşundan bu yana 1,5 milyar liranın üstünde destek sağladı" diyen Akkoyun, 2009 yılından itibaren Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde 635 projeye destek verdiklerini belirtti. 2025 yılı için DİKA'nın bütçesinin 500 milyon lira seviyesinde öngörüldüğünü ifade etti.

Akkoyun, Mardin'de bugüne kadar gerçekleştirilen 218 projeye toplamda 473 milyon lira üzerinde destek sağlandığını da vurgulayarak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana şehirde yürütülen cazibe merkezleri destekleme programı çerçevesinde 8 projeye 137,3 milyon lira destek sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

Toplantı, basına kapalı olarak yürütülen projeler ve destek programlarına ilişkin ajans uzmanlarının bilgilendirme yapmasıyla devam etti.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de yapıldı. Merkez Artuklu ilçesinde...

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de yapıldı. Merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada), Batman Valisi Ekrem Canalp (sağ 5), Şırnak Valisi Birol Ekici (sol 5), Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka (sağ 3), DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç (sol 4) ile dört ilin Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de yapıldı. Merkez Artuklu ilçesinde...

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de yapıldı. Merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada), Batman Valisi Ekrem Canalp (sağ 5), Şırnak Valisi Birol Ekici (sol 5), Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka (sağ 3), DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç (sol 4) ile dört ilin Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.

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