Dikeledi Kasırgası Madagaskar'da 3 Can Aldı

Madagaskar'ın Sava bölgesini vuran Dikeledi Kasırgası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev zarar gördü.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:05
Dikeledi Kasırgası Madagaskar'da 3 Can Aldı

Dikeledi Kasırgası'nın Vurduğu Madagaskar'da Üzücü Kayıplar

Hint Okyanusu'nda bulunan ada devleti Madagaskar, kuzeyindeki Sava bölgesini etkisi altına alan Dikeledi Kasırgası ile sarsıldı. Kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 olarak açıklandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dikeledi Kasırgası, Sava bölgesinde etkisini sürdürürken, toplamda 179 ev sular altında kaldı ve 38 ev kısmen hasar gördü. Kasırga, Vohemar şehrine saatte 180 kilometre hızla girdi ve kısa sürede bölgede ciddi hasara yol açtı.

Meteoroloji yetkilileri, yoğun yağışların ve şiddetli rüzgarların devam edeceği konusunda halkı uyararak tedbirli olmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Ayrıca, Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da da Dikeledi Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm verildi.

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