Dikey Geçiş Sınavı Tercih Süreci Başladı

Dikey Geçiş Sınavı Tercih İşlemleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Son Tarih 24 Eylül