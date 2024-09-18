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Dikey Geçiş Sınavı Tercih Süreci Başladı

Adaylar 2024 DGS tercihlerini 24 Eylül'e kadar yapabilirler. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:21
Dikey Geçiş Sınavı Tercih Süreci Başladı

Dikey Geçiş Sınavı Tercih İşlemleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Son Tarih 24 Eylül

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün itibarıyla başlayan tercih süreci 24 Eylül saat 23.59

Tercih Nasıl Yapılır?

Adaylar, tercihlerinin gerçekleştirilmesi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden giriş yapmalıdır.

Önemli Bilgiler

Yerleştirme sürecinde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kuralların geçerli olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, adayların 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgileri ve tabloları dikkatlice incelemeleri büyük önem taşımaktadır.

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