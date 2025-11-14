Dikili'de 16.’ncı Halk Günü: Kaymakam Gün ve Başkan Kırgöz Kabakum'da Vatandaşla Buluştu

Yerinde değerlendirme ve hızlı çözüm hedefi

Dikili Kaymakamı Cevat Gün ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahallelerde vatandaşlarla doğrudan temas kurdukları Halk Günleri Toplantıları kapsamında 16.’ncı buluşmayı Kabakum Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Kaymakam Gün, her mahalle ziyareti gibi Kabakum'daki toplantıya da tüm resmi ve özel kurum müdürlerini beraberinde getirerek, vatandaşların taleplerinin muhatapları tarafından doğrudan değerlendirilmesini sağladı. Bu yaklaşımın amacı, sorunların yerinde tespit edilip çözüm için gerekli adımların hızla atılmasını temin etmek oldu.

Verimli geçen toplantıda Kabakum sakinleri; altyapıdan çevre düzenlemesine, ulaşım sorunlarından sosyal ihtiyaçlara kadar birçok konuyu ilgili birimlere iletme fırsatı buldu. Vatandaşlar dertlerini ilk elden aktarırken, muhataplar çözüm yollarını toplantı sırasında değerlendirdi.

Yetkililer, halk toplantılarının mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve kamu hizmetlerinin hızlandırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantıların benzer biçimde sürdürülerek yerel sorunlara etkin müdahale sağlanacağı belirtildi.

