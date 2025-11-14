Dikili'de 16.’ncı Halk Günü: Kaymakam Gün ve Başkan Kırgöz Kabakum'da Vatandaşla Buluştu

Dikili Kaymakamı Cevat Gün ve Başkan Adil Kırgöz, Kabakum'da 16.’ncı Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini yerinde dinledi ve çözümler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:29
Dikili'de 16.’ncı Halk Günü: Kaymakam Gün ve Başkan Kırgöz Kabakum'da Vatandaşla Buluştu

Dikili'de 16.’ncı Halk Günü: Kaymakam Gün ve Başkan Kırgöz Kabakum'da Vatandaşla Buluştu

Yerinde değerlendirme ve hızlı çözüm hedefi

Dikili Kaymakamı Cevat Gün ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahallelerde vatandaşlarla doğrudan temas kurdukları Halk Günleri Toplantıları kapsamında 16.’ncı buluşmayı Kabakum Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Kaymakam Gün, her mahalle ziyareti gibi Kabakum'daki toplantıya da tüm resmi ve özel kurum müdürlerini beraberinde getirerek, vatandaşların taleplerinin muhatapları tarafından doğrudan değerlendirilmesini sağladı. Bu yaklaşımın amacı, sorunların yerinde tespit edilip çözüm için gerekli adımların hızla atılmasını temin etmek oldu.

Verimli geçen toplantıda Kabakum sakinleri; altyapıdan çevre düzenlemesine, ulaşım sorunlarından sosyal ihtiyaçlara kadar birçok konuyu ilgili birimlere iletme fırsatı buldu. Vatandaşlar dertlerini ilk elden aktarırken, muhataplar çözüm yollarını toplantı sırasında değerlendirdi.

Yetkililer, halk toplantılarının mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve kamu hizmetlerinin hızlandırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantıların benzer biçimde sürdürülerek yerel sorunlara etkin müdahale sağlanacağı belirtildi.

DİKİLİ KAYMAKAMI CEVAT GÜN VE DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANI ADİL KIRGÖZ, MAHALLELERDE VATANDAŞLARLA...

DİKİLİ KAYMAKAMI CEVAT GÜN VE DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANI ADİL KIRGÖZ, MAHALLELERDE VATANDAŞLARLA BULUŞARAK SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİKLERİ HALK GÜNLERİ TOPLANTILARI KAPSAMINDA 16.'NCI BULUŞMAYI KABAKUM MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı