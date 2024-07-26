Dikili'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir Dikili'de Yangınla Mücadele Başlatıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla paniğe neden oldu. Yangın, Çandarlı Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.

Alevlere Hızla Müdahale Ediliyor

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, acil müdahale için çok sayıda araç ve ekip seferber etti. Olay yerine 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi gönderildi.

Mavikent Sitesi Tahliye Edildi

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Mavikent Sitesi yakınlarına ulaşınca, site sakinleri tahliye edildi. Yangın nedeniyle Çandarlı-Denizköy kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti. Yangının sebebine ilişkin araştırmalar ise devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.