Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dikili'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale

Dikili'de başlayan orman yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor, tahliyeler yapılıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:20
Dikili'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir Dikili'de Yangınla Mücadele Başlatıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla paniğe neden oldu. Yangın, Çandarlı Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.

Alevlere Hızla Müdahale Ediliyor

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, acil müdahale için çok sayıda araç ve ekip seferber etti. Olay yerine 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi gönderildi.

Mavikent Sitesi Tahliye Edildi

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Mavikent Sitesi yakınlarına ulaşınca, site sakinleri tahliye edildi. Yangın nedeniyle Çandarlı-Denizköy kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti. Yangının sebebine ilişkin araştırmalar ise devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan...

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve...

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve...

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

İLGİLİ HABERLER

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!