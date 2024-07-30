Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi'nde Sözleşme Aralık'ta İmzalanacak

Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi'nde Yeni Gelişmeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi için ihale sürecinin yeniden başlatıldığını duyurdu. Sözleşmenin bu yıl aralık ayında imzalanması bekleniyor.

İhale Sürecinin Detayları

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin 15 Ocak'ta düzenlenen ihalesinin, bütçenin üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildiği vurgulandı. Güncellemelerin ardından, 10 Haziran'da projenin uluslararası ihale platformunda genel ilanı yayımlandı ve 19 Temmuz'da yeterlilik şartları ile teknik belgeler ECEPP platformuna yüklendi.

Açıklamada, ihale süreçlerinin güncellenmesi hedefinin, rekabetçi tekliflerin artması olduğu ifade edilirken, kapsam dahilinde yaklaşık maliyetin tekrar gözden geçirileceği ve sözleşme para biriminin Türk lirası olarak değiştirileceği belirtildi.

Önemli Tarihler

Yeni ihale, iptal edilen süreçten farklı olarak yeterlilik ve mali tekliflerin aynı anda sunulacağı tek aşamalı bir sistemle gerçekleştirilecek. Adayların, tekliflerini 17 Eylül'e kadar iletmeleri gerekiyor.

İhaleyi kazanan firma ile aralık ayı içinde sözleşme imzalanarak projenin başlaması planlanıyor.

Mansur Yavaş'tan Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklamada, "Yüksek fiyatlar nedeniyle iptal ettiğimiz Mamak Metrosu'nda süreç yeniden başladı. 17 Eylül'de değerlendirilecek olan ihalemizin ardından aralık ayında sözleşmeyi imzalayacağız," ifadelerini kullandı.

Metro Hattının Özellikleri

Dikimevi-Natoyolu metro hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda olacak ve Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ile Natoyolu dahil olmak üzere toplamda 8 ayrı istasyon ile entegre hale getirilecektir.