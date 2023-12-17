Dikkat! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde iptaller

Bursa ile İstanbul arasında ulaşım sağlayan deniz otobüsü seferlerinde bugün bazı iptaller yaşandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), internet sitelerinden iptal edilen seferleri duyurdu.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 26 deniz otobüsü seferi iptal edildi.

İDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamada ise, 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri nasıl yapılır?

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri, Bursa’nın Mudanya ilçesi ile İstanbul’un Eminönü, Sirkeci, Kabataş, Kadıköy ve Yenikapı iskeleleri arasında BUDO ve İDO tarafından düzenli olarak yapılır. Sefer süreleri yaklaşık 1,5-2 saat arasında değişir.



Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri ne kadar?

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinin bilet fiyatları, sefer saatine, iskeleye ve firmaya göre değişir. BUDO’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bilet fiyatları 25-35 TL arasında değişir. İDO’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bilet fiyatları 30-40 TL arasında değişir.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri neden iptal edildi?

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Hava durumunun seferleri etkilemesi durumunda, BUDO ve İDO internet sitelerinden iptal edilen seferleri duyurur. Yolcular, biletlerini başka bir sefere veya başka bir tarihe ücretsiz olarak değiştirebilir veya iade alabilir.