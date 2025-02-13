Dikkat Eksikliği İlaçlarında Kritik Sorun: Eczacı Odası Başkanı Abbasoğlu'ndan Açıklamalar

Ankara Eczacı Odası Başkanı Abbasoğlu'ndan İlginç Açıklamalar

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde kullanılan ilaçların temininde ciddi sorunlar olduğunu vurguladı. Abbasoğlu, bu sorunların giderilmesi için ilaç fiyat kararnamesinin bir an önce güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlaç Temininde Sorunlar

Abbasoğlu, yaptığı basın toplantısında, Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin eczacının ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, ilaç fiyatlarının sabitlenmesinin firmaların kar marjlarının düşmesine ve üretimden çekilmelerine yol açtığını ifade etti. Bu durumun hastaların ilaç erişimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Halk sağlığının öncelikli konularından biri olan ilaç erişiminin sağlanması adına önlemlerin acilen alınması gerektiğini belirten Abbasoğlu, düşen kar marjlarının ve artan maliyetlerin eczacılık mesleğini sürdürülemez hale getirdiğini dile getirdi.

Yeni İlaç Fiyat Kararnamesi Gerekiyor

Cumhur Cem Abbasoğlu, 2004 tarihli İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden oluşturulması gerektiğini belirtti. Eczacı karlılığının ilaç fiyatlarına bağımlılığının sona erdirilmesi gerektiğini savunan Abbasoğlu, sabit karlılık modelinin uygulanması ve bu modelin her yıl enflasyon oranında güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Yerli ilaç sanayisinin güçlendirilmesi ve uzun vadeli devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini de ifade eden Abbasoğlu, eczacıların taleplerinin karşılanmaması durumunda birçok eczanenin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

İlaç Temin Protokolü Sorunu

Abbasoğlu, Türk Eczacıları Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan İlaç Temin Protokolü'nün 1 Ekim 2024'te sona ereceğini hatırlattı. Yeni bir protokolün 4 aydır imzalanmadığını ifade eden Abbasoğlu, bu belirsizliğin hem eczacılara hem de hastalara yönelik risk oluşturduğunu kaydetti.

Dikkat Eksikliği İlaçlarında Tedarik Sorunu

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abbasoğlu, dikkat eksikliği ve hiperaktivitede kullanılan ilaçlarda tedarik sorunu yaşandığını ifade etti. Özellikle, ergenlik çağındaki çocukların kullandığı ilaçların yurtdışından geldiğini ve tedarik sürecinde zorluklar yaşandığını belirtti.

Grip vakalarındaki artış da dikkat çekerken, influenza salgınına dikkat çekerek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Abbasoğlu, eczacıların taleplerinin karşılanmaması durumunda eczane kapatma eylemlerinin gündemlerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, Ankara Eczacı Odasında düzenlediği basın toplantısında, eczacıların taleplerini dile getirdi ve ilaç teminindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, Ankara Eczacı Odasında düzenlediği basın toplantısında, eczacıların taleplerini dile getirdi ve ilaç teminindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.