Dikkat! İstanbul'da bu yollar yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılıyor

İstanbul'da bugün, yılbaşı tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'deki bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak.

Beşiktaş'ta Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane Sokak ve Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar olan Kuruçeşme istikameti saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak ve trafik akışı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecek.

Şişli'de Mim Kemal Öke Caddesi ile Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası ve Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokakları da saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Bayıldım, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine sevk edilecek.

Kadıköy'de ise saat 18.00'den itibaren Osmanağa Mahallesi'nde Söğütlüçeşme Caddesi Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi Kırtasiyeci Sokak ve General Asım Gündüz Caddesi Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapalı olacak. Ayrıca, Caferağa Mahallesi'nde birçok cadde ve sokak kesişimi de trafiğe kapatılacak.

Bu tedbirler kapsamında sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle hatırlatıldı. Trafik ekipleri tarafından yönlendirmelere uymak, trafiği rahatlatmak ve güvenli bir şekilde seyahat etmek adına önem taşıyor.