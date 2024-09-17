Dilan Çıtak Dörter'in Uçakta Kabin Memurlarıyla Tartışması

Dilan Çıtak Dörter ve Uçaktaki Olay

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yolları'nın THY Bodrum-İstanbul seferinde kabin memurlarıyla tartışma yaşadı. Olay, Dörter’in evcil kedisini taşıma çantasına koyması için kabin memurları tarafından uyarılmasıyla başladı.

Tartışmanın Sebebi

Alınan bilgilere göre, kabin memuru, Dilan Çıtak Dörter'i evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda ikaz etti. Ancak Dörter, bu uyarıya karşı koyarak kedisini pusete koymayı reddetti.

Fiziksel Şiddet İddiası

Dörter'in, tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Pilotun durumu iletmesinin ardından, uçak İstanbul Havalimanı'na indirildi ve Dörter, uçağı polis eşliğinde terketmek zorunda kaldı.

Hukuki Süreç Başlatıldı

THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dilan Çıtak Dörter’den şikayetçi oldu. Dörter’in havalimanından ayrılmasının ardından, THY’nin olayla ilgili başlattığı hukuki sürecin takip edileceği bildirildi.