Dilan-Engin Polat Çiftinin Kara Para Aklama İşbirlikçisi Sanal Bahis Kraliçesi Ortaya Çıktı! Halil Falyalı Detayı Bomba!

Dilan-Engin Polat çiftinin lüks hayatlarının ardındaki kara para aklama işinin baş aktörü olduğu iddia edilen sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan'ın kimliği ve faaliyetleri deşifre oldu. Balkotan'ın, KKTC'de öldürülen sanal bahis ve kumarhane patronu Halil Falyalı'nın yakın çevresinden olduğu ve onun servetini Türkiye'de aklamak için Dilan-Engin Polat çiftiyle işbirliği yaptığı öne sürüldü.

Halil Falyalı'nın Ölümü Her Şeyi Değiştirdi

Olayın perde arkası, 8 Şubat 2022 tarihinde KKTC'de öldürülen sanal bahis ve kumarhane patronu Halil Falyalı'nın cinayetiyle başladı. Falyalı, yasa dışı bahis oynatan sitelerden büyük paralar kazanmış ve bu paraları yurt dışında oteller inşa ederek aklamıştı. Ancak ölümünden sonra en yakınları, parayı Türkiye'ye getirmek için harekete geçti.

Ancak Falyalı'nın en yakınlarından biri olan Veysel Şahin de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. Bunun üzerine kara para aklama işi, Bahis Kraliçesi olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.

Sanal Bahis Kraliçesi Sibel Balkotan

Sibel Balkotan, yasa dışı sanal bahis işinin lideri olarak tanınıyordu. İşleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

Daha sonra da kara parayı Türkiye'de aklamak için güzellik merkezlerine yöneldi ve Dilan-Engin Polat çiftiyle irtibata geçti. Kendisine bir Instagram hesabı açtı ve ilk takip ettiği kişi Dilan Polat oldu. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.





Güzellik Merkezleri Parayı Aklamak İçin Kullanıldı

İddiaya göre; Sibel Balkotan, güzellik merkezlerindeki para akışını fark edince, Dilan Polat'ın en iyi müşterisi oldu. Ayrıca kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtırdı ve orada da Dilan Polat'ın ürünlerini sattırdı.

Balkotan, elde ettiği paraları kuryelerden topladı ve onları hukuk bürolarına taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiraladı. Kiraladığı araç firması ise iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti. Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da iddialar arasındaydı. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. Balkotan, bir hukuk bürosuna da 800 bin dolar vererek ortaklık teklif etti, ancak reddedildi.





Batum'a Kaçtı, Polat Çifti Gözaltına Alındı

Sibel Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında bitti. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak bir şekilde tahliye edildi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı.

Batum'a kaçmasıyla birlikte Dilan-Engin Polat çifti de kontrolünü kaybetti. Lüks yaşamlarını sosyal medyada göstermeye başladılar. Bu da polisin dikkatini çekti ve çift hakkında soruşturma başlatıldı. Sonunda çift, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.