Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dilan Polat Cezaevinden Tahliye Edildi

Dilan Polat, suçlamalarla cezaevinde geçirdiği sürenin ardından tahliye edildi. Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:02
Dilan Polat Cezaevinden Tahliye Edildi

Dilan Polat Cezaevinden Çıktı

İstanbul'da organize suç ve bahis yasalarını ihlal suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Mahkeme, suçların vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak Polat'ın cezaevinden çıkmasına onay verdi.

Tahliye Süreci

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önce Polat ile eşinin de aralarında bulunduğu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Ancak Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un yaptığı itiraz üzerine, Polat'ın suçlarının niteliği göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Adli Kontrol Tedbiri

Mahkeme, Dilan Polat için "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Tahliye kararı, Polat'ın tutulduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na iletildi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Aileyi Karşılamaya Geldi

Polat, cezaevinden tahliye edildikten sonra jandarma ekipleri tarafından beyaz bir minibüsle başka bir bölgeye götürüldü. Burada, kardeşi Sinem Sıla Doğu, çocukları ve bazı tanıdıkları tarafından karşılandı. Minibüsten inerek aile üyelerine sarılan Dilan Polat, ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayın Arka Planı

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın derinlemesine incelenmesi sonucu, 16 şüpheli tutuklandı ve 27 şirkete kayyum atandı.

İddianamede, yasa dışı gelirlerin aklanma süreci ve sahte belgelerle gerçekleştirilen ticari işlemler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Dilan ve Engin Polat'ın toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları