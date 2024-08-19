Dilan Polat Cezaevinden Tahliye Edildi

Dilan Polat Cezaevinden Çıktı

İstanbul'da organize suç ve bahis yasalarını ihlal suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Mahkeme, suçların vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak Polat'ın cezaevinden çıkmasına onay verdi.

Tahliye Süreci

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önce Polat ile eşinin de aralarında bulunduğu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Ancak Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un yaptığı itiraz üzerine, Polat'ın suçlarının niteliği göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Adli Kontrol Tedbiri

Mahkeme, Dilan Polat için "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Tahliye kararı, Polat'ın tutulduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na iletildi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Aileyi Karşılamaya Geldi

Polat, cezaevinden tahliye edildikten sonra jandarma ekipleri tarafından beyaz bir minibüsle başka bir bölgeye götürüldü. Burada, kardeşi Sinem Sıla Doğu, çocukları ve bazı tanıdıkları tarafından karşılandı. Minibüsten inerek aile üyelerine sarılan Dilan Polat, ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayın Arka Planı

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın derinlemesine incelenmesi sonucu, 16 şüpheli tutuklandı ve 27 şirkete kayyum atandı.

İddianamede, yasa dışı gelirlerin aklanma süreci ve sahte belgelerle gerçekleştirilen ticari işlemler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Dilan ve Engin Polat'ın toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.