Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi vergi kaçırma iddiası gündemde!

Dilan Polat hakkında MASAK raporu sonrasında yapılan itirazlar dikkatle incelendi. Raporun eksik evraklar nedeniyle yeniden değerlendirilmesi sürecinde, Polat'ın tahliyesine yönelik talepler reddedildi. Raporda, vergi kaçırma suçlaması kesinleşti.

Vergi Kaçırma ve Karar Yetkisi Sorunları

MASAK raporunda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar verme yetkisinin bulunmadığı, bu yetkinin Engin ve Sezgin Polat’a ait olduğu belirtildi. Bu durum, Polat’ın suçlamalarla ilgili sorumluluğunu etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.