Dilan Polat'ın Tahliyesi: Mahkeme Kararını Açıkladı

Dilan Polat'ın Tutukluluğuna İtiraz

Yapılan itiraz sonuçlandı ve Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" uyguladı.

Suçlamalar ve Dava Süreci

Dilan Polat, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanıyordu.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Polat'ın ve diğer sanıkların tutukluluğunun devam etmesine karar vermişti. Ancak bu kararın ardından Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Mahkeme Değerlendirmesi

Mahkeme, Dilan Polat'a yönelik suçların niteliğini, hapis cezası sınırlarını ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak Polat'ın tahliyesini kararlaştırdı. Tahliye kararı, yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte uygulandı.

Operasyon ve Gözaltılar

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat dahil 24 kişi gözaltına alınmış, 16 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca, 27 şirkete kayyum atanmıştı.

İddianamenin İçeriği

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, yasadışı yollarla elde edilen paraların aklanması için çeşitli yöntemler kullanıldığı, sahte fatura düzenlemeleri ve gizli kayıtların tutulduğu iddia ediliyor. Özellikle 31 şirketin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'a yönelik cezalandırma talepleri 20 yıl ile 40 yıl arasında değişen hapis sürelerini kapsıyor. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iletildi ve mahkemenin yetkisinin ağır ceza mahkemesi olduğu vurgulandı.

Davanın Gelişimi

Mahkeme, ilk duruşmanın 4 Eylül'de yapılmasına karar verdi. Dilan Polat, cezaevinden tahliyesinin ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.