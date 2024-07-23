Dilan Polat'ın Tutukluluğuna İtiraz Dosyası Mahkemeye Gönderildi

Dilan Polat’ın Tutukluluğuna İtiraz Süreci

Dilan Polat hakkında yürütülen davada, tutukluluğuna itiraz edilmesi üzerine dosya mahkemesine yönlendirildi.

Suçlamalar ve İtiraz Süreci

Dilan Polat, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarıyla karşı karşıya. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz, Engin Polat ile birlikte 4 sanık hakkında reddedildi. Mahkeme, Dilan Polat’ın dosyası üzerine eksik belgeler nedeniyle değerlendirmeyi erteleyerek, dosyayı yeniden iade etti.

Önceki Gözaltılar ve Şirket İncelemesi

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar sonucunda, Polat çiftinin bağlı olduğu şirketler üzerinde yapılan denetimlerde önemli parasal hareketlilik tespit edildi.

MASAK Raporu ve İddianame Detayları

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, Dilan Polat’ın alışverişleri, mülk edinimleri ve hesap hareketleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Rapor, Dilan Polat'ın hesaplarında şüpheli bir işlem gözlemlenmediğini, ancak eşi Engin Polat'ın hesaplarında büyük miktarda para hareketliliği olduğunu belirtti.

Ulusal Yargı Süreci

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda, Dilan Polat ve Engin Polat'ın toplam 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları öngörülüyor. Mahkeme, davanın gidişatına yönelik ilk duruşmayı 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirecek.

Son Gelişmeler

Polat çiftinin adli durumu, yapılan mahkeme değerlendirmeleri ile birlikte takip ediliyor. Yargı süreci içinde tüm tarafların hakları göz önünde bulundurularak karar verilecek.