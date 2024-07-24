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Dilan Polat'ın Tutukluluk İtirazı Reddedildi

Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:29
Dilan Polat'ın Tutukluluk İtirazı Reddedildi

Dilan Polat'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi

Dilan Polat'ın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarıyla ilgili olarak tutukluluğuna yapılan itiraz Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

İtiraz Süreci

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulunmuşlardı. Bunun üzerine mahkeme, Engin Polat ve 4 sanık için yapılan itirazı reddetti.

Ancak, mahkeme heyeti Dilan Polat için eksik evrak gerekçesiyle değerlendirmeyi bir sonraki pazartesi gününe erteledi. Nöbetçi mahkeme olmaması nedeniyle Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Fakat, mahkeme heyeti dosyanın yetkili yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna hükmetti ve dosyayı iade etti.

Son Gelişmeler

Son olarak, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı tekrar inceleyerek, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.

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