Dilan Polat, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilmişti! Flaş gelişme

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polat'ın, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamalara göre, Dilan Polat'ın antidepresan ilaçları tükenmiş durumda ve bu nedenle hastaneye sevki yapılmış. Ancak, hastanede gerçekleştirilen tetkiklerin ardından Polat'ın sağlık durumunun cezaevine dönmesine uygun olduğu değerlendirilerek yeniden cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Dilan Polat, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilmişti! Flaş gelişme
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avukatları, Polat'ın psikolojisinin iyi olmadığını belirtmişti ve 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığını açıklamışlardı. Ancak, 29 Aralık Cuma günü Dilan Polat'ın antidepresan ilaçlarının bittiği gerekçesiyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Yapılan tetkiklerin ardından Dilan Polat'ın sağlık durumunun cezaevine dönmeye uygun olduğu değerlendirilerek tekrar Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarla Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polat çifti ve diğer şüpheliler hakkında MASAK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.

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