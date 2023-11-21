Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba gelişme! O isim tahliye oldu

Dilan Polat ve ailesinin sosyal medyada lüks yaşamlarını sergilemesi, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Polat ailesinin servetinin kaynağı merak edilirken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Dilan Polat, babası Engin Polat ve aile üyeleri hakkında suç örgütü kurmak, suç gelirlerini aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından soruşturma başlattı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA KARARLARI

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 12’si gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklananlar arasında Dilan Polat, babası Engin Polat ve aile üyeleri de yer aldı. Polat ailesinin cezaevine girişi ve dosyadaki deliller, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Soruşturmada 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yerebakan, savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Yerebakan’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Dilan Polat kimdir?

Dilan Polat, sosyal medyada lüks yaşamını paylaşan ve suç örgütü kurmak, suç gelirlerini aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklanan bir iş insanıdır. Babası Engin Polat da aynı suçlardan tutuklanmıştır.







Dilan Polat’ın serveti nereden geliyor?

Dilan Polat’ın servetinin kaynağı, soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialara göre, suç örgütü kurarak, suç gelirlerini aklamak ve vergi kaçırmak suretiyle elde edilmiştir. Polat ailesinin, yurt dışından getirdikleri paraları, sahte faturalar ve kara para aklama yöntemleriyle akladıkları ileri sürülmektedir.

Dilan Polat neden tutuklandı?

Dilan Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç örgütü kurmak, suç gelirlerini aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklandı. Polat’ın, babası Engin Polat ve aile üyeleri de aynı suçlardan tutuklanmıştır.