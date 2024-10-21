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Dilan Polat ve Sıla Doğu Adli Kontrol Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Beşiktaş'taki görüntüleri nedeniyle adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:59
Dilan Polat ve Sıla Doğu Adli Kontrol Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Dilan Polat ve Sıla Doğu Hakim Karşısında

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri sebebiyle haklarında başlatılan "hayasızca hareketler" suçlaması dolayısıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık Süreci ve Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili olarak yürütülen soruşturmada Polat ve Doğu için gözaltı kararı çıkardı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kardeşi soruşturma kapsamında gözaltına alarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürdü.

Adliyeye Geliş ve Savcılık İşlemleri

Dilan Polat ve Sıla Doğu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hazır bulundurulurken, Dilan Polat’ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Savcılıkta ifadeleri alınan Polat ve Doğu, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Daha Önceki Yargı Süreci

Dilan Polat, ayrıca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 19 Ağustos’ta tahliye edilmişti.

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