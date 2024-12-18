Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Hapis İstemi

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, bir eğlence mekanındaki görüntüleri üzerine "hayasızca hareketler" suçundan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame ile yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerin incelendiği bilgisi verildi. İddianamede, görüntülerde Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü ifade edildi.

Polat'ın Savunması

Dilan Polat, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını ve ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti. Yanağından öpecekken ablasının bir anda dönmesi nedeniyle bu durumun yaşandığını savunan Polat, aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki söz konusu olamayacağını vurguladı.

Özür ve Suçlamalar

Polat, "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu. İddianamede, Polat ve Doğu’nun bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler de herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemin "hayasızca hareketler" suçunu oluşturduğu ve yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Hapis İstemi ve Süreç

Sanıkların "hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.