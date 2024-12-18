DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,67 0,07%
ALTIN
2.966,44 0,33%
BITCOIN
3.639.313,23 2,71%

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu

Dilan Polat ve Sıla Doğu, eğlence mekanındaki görüntüler nedeniyle 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:04
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Hapis İstemi

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, bir eğlence mekanındaki görüntüleri üzerine "hayasızca hareketler" suçundan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame ile yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerin incelendiği bilgisi verildi. İddianamede, görüntülerde Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü ifade edildi.

Polat'ın Savunması

Dilan Polat, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını ve ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti. Yanağından öpecekken ablasının bir anda dönmesi nedeniyle bu durumun yaşandığını savunan Polat, aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki söz konusu olamayacağını vurguladı.

Özür ve Suçlamalar

Polat, "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu. İddianamede, Polat ve Doğu’nun bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler de herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemin "hayasızca hareketler" suçunu oluşturduğu ve yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Hapis İstemi ve Süreç

Sanıkların "hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ciddiyetle Tedavi Altında
2
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu
3
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
4
Ardahan'da Sürücülere Çorba İkramı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
5
Bakan Fidan D-8 Ülkelerine Gazze ve Lübnan İçin Destek Çağrısı Yaptı
6
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
7
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı