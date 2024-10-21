Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Adli Kontrol Kararı

Dilan Polat ve Sıla Doğu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Beşiktaş'taki eğlence mekanında çekilen görüntüleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonucunda Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemeler neticesinde, sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerle ilgili olarak Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İfadenin Alınması ve Kontrol Kararı

İstanbul Adliyesi'ne getirilen Polat kardeşlerin ifadeleri savcılıkça alındı. İki kardeş, adli kontrol uygulaması olarak haftada üç gün imza atma yükümlülüğüyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim, Dilan Polat ve Sıla Doğu için kaydedilen adli kontrol kararında, salı, perşembe ve pazar günleri kolluk biriminde imza atma zorunluluğu getirdi.

Önceki Yargı Süreci

Dilan Polat, daha önce Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu. Polat, bu dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.