Dilan ve Engin Polat'a Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltında

Dilan ve Engin Polat Hakkında Gözaltı Kararı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil olmak üzere toplamda 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın yer aldığı bir videoya ilişkin yapılan ihbarlar doğrultusunda harekete geçti. Videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan ile birlikte başlatılan soruşturma dikkat çekiyor.

Başsavcılık, söz konusu şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı vermiştir.

Sürecin nasıl ilerleyeceği ve şüphelilerin mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.