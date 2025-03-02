Dilan ve Engin Polat'a Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltında

Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 4 kişi için uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:02
Dilan ve Engin Polat'a Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltında

Dilan ve Engin Polat Hakkında Gözaltı Kararı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil olmak üzere toplamda 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın yer aldığı bir videoya ilişkin yapılan ihbarlar doğrultusunda harekete geçti. Videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan ile birlikte başlatılan soruşturma dikkat çekiyor.

Başsavcılık, söz konusu şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı vermiştir.

Sürecin nasıl ilerleyeceği ve şüphelilerin mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

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