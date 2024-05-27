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Dilan ve Engin Polat Çifti darp iddiası ile hakim karşısında

‘Kara para aklama’ suçu iddiası ile tutuklu olan Dilan ve Engin Polat, bu kez komşularını darp ettikleri gerekçesi ile hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:09
Dilan ve Engin Polat Çifti darp iddiası ile hakim karşısında

‘Kara para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ gibi pek çok suçlamadan dolayı tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, komşuları ile daha önce yaşamış oldukları kavga nedeniyle bugün hakim karşısına çıkarıldı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Dilan ve Engin Polat çifti, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım gösterirken, tarafların avukatları da salonda hazır şekilde yer aldı.

Savunmasında Dilan Polat, “Biz aramızda uzlaştık. Kimseyi darp etmiş değilim ki zaten bir erkeği darp edebilmem mümkün değil. Tehdit ya da hakaret içerikli de konuşmadım. Bir husumetimiz yok. Sadece otopark yüzünden bir tartışma yaşandı. Suçlamaları kabul etmiyor ve beraatımı istiyorum. Kimseden de şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak Engin Polat ise “Olayın yaşandığı gün misafirimiz vardı ve misafirin çocuğu hastalandığı için acil şekilde çıkmamız gerekti. Metin Bey aracını, arkadaşımızın aracının arkasına çekmiş. Eşim durumu açıklamak için gittiğinde ise tartışma çıkmış. Ben eşimin çığlığını duydum. Bakmaya gittiğimde eşime yönelik Metin Bey’in bazı hareketler yaptığını gördüm. Eşimin göğsüne vurdu. Bu durum üzerine, eşimi korumak için bir seferlik bir darp yaşandı. Suçlamayı kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum” şeklinde ifade verdi.

Müştekinin avukatları ise şikayetin geri çekildiğini ve dosyanın düşürülmesini istediklerini belirtti. Mahkeme, davayı 14 Haziran’a erteledi.

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