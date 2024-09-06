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Dilan ve Engin Polat Çifti: Tutuklu Sanıklar Tahliye Edildi

Dilan ve Engin Polat davasında tutuklu olan sanıklar, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Duruşma tarihi belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:59
Dilan ve Engin Polat Çifti: Tutuklu Sanıklar Tahliye Edildi

Dilan ve Engin Polat Çiftinin Davasında Gelişme

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik açılan davada tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların tutuklukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliye kararı almış olup, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliye edilmesi yönünde hüküm verdi.

Davada Neler Yaşandı?

Davada, 28 sanık yargılanırken, Dilan ve Engin Polat toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Duruşmada hazır bulunan sanıklar arasında, Ahmet Gün yer alırken, diğer sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tahliye kararı sonrası mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve mal varlıklarına tedbir konulmasına hükmetti. Ayrıca, tutuksuz sanıklar hakkında da mahkeme tarafından belirlenen adli kontrol tedbirleri gözden geçirildi. Duruşma 19 Aralık'a ertelendi.

Avukatından Açıklama

Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, adliye önünde yaptığı açıklamada, müvekkillerinin suçlamalarına dair delil bulunmadığını vurguladı. Horoz, MASAK raporunun müvekkillerinin yasadışı bir faaliyette bulunmadığını gösterdiğini ifade etti.

Operasyon ve Sonrasındaki Süreç

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmış, 16 kişi tutuklanarak haklarında soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, müvekkillerin aklama suçlarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülse de somut delil mevcut olmadığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, söz konusu davada suçlamaların detayları arasında yasa dışı gelirlerin çeşitli yollarla aklandığı ve sahte belgelerle desteklendiği yer alıyor. İddianamede, sanıkların kurduğu şirketlerin yasa dışı kazançları gizlemek amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle...

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Davada ara kararın açıklanmasının ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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