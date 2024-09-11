Dilan ve Engin Polat Çiftinin Darbetme Davasında Yeni Gelişmeler

Dilan ve Engin Polat'ın Davasında Yeni Mütalaa

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Dilan ve Engin Polat çiftinin, komşuları üzerinde uyguladıkları şiddetle ilgili olarak yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Mütalaa Açıklandı

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, daha önceki celsede sunduğu mütalaanın bir kısmını yineleyerek, Dilan Polat hakkında mağdur Metin S.A.'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçunun şikayetin olmaması nedeniyle düşmesi talebinde bulundu. Ayrıca, Esra A.'ya karşı "tehdit" suçunu işlediğine dair delil bulunmadığı için beraat edilmesini önerdi.

Dilan'ın eşi Engin Polat hakkında ise binlerce liraya çıkabilen cezalar talep edildi. Engin Polat'ın, mağdur Metin S.A.'ya yönelik hakaret, yaralama ve birden fazla kişiyle tehdit ile ilgili suçlamalarda, şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı önerilirken; "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme Kararını Verdi

Sanık avukatlarından Sevinç Horoz, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için ek süre talep etti. Hakim, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre tanıyarak duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

İddianameye göre, Engin Polat’ın doğum gününde düzenlenen bir partide, misafirlerin araçları yüzünden yaşanan tartışma, büyük bir çatışmaya yol açtı. Müşteki Metin S.A., Polat çiftinin misafirlerinin park yaptığı araçlar sebebiyle kendi aracını sokağa bırakmak zorunda kaldığını ifade etti. İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden alınan rapor ise Metin S.A.’nın hafif yaralandığını ortaya koydu.