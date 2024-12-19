Dilan ve Engin Polat Çiftinin Dava Süreci Devam Ediyor

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında açılan davada tanıklar dinlenmeye devam etti. Dava, toplamda 28 sanık hakkında yürütülüyor ve çiftin, 3 ayrı suçtan toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tanık Emre Çiftçi'nin İfadeleri

2013 yılından beri başka bir suçtan tutuklu bulunan Emre Çiftçi, Dilan ve Engin Polat'ı 2017 yılından itibaren Veysel Şahin aracılığıyla tanıdığını belirtti. Çiftçi, "Veysel Şahin, Engin'i yasa dışı bahis sistemine soktu. Derkan Başer, Engin Polat'a kefil oldu. Engin'e, Jasminbet sitesinin müdürlüğünü verdik. Bizim sistemimiz geniş olduğu için asıl amacımız bu sistemden gelen paraları aklamaktı" dedi. Ayrıca, sisteme giren paraların %50'sinin nakit, %50'sinin soğuk cüzdanda olduğunu da ifade etti.

Diğer Tanıkların İfadeleri

Tutuklu tanıklardan Aygün Yıldırım, sanıklardan Mustafa Özalp'ı tanıdığını ve Yunus Sedat Aydın'ın Türkiye'de illegal bahsin reklamlarını alan tek kişi olduğunu söyledi. Ayrıca, Erkan Şahin de Dilan abla ve Engin abi ile olan ilişkilerini ve sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan sorunları detaylandırdı.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada, sanık Sinem Sıla Doğu, lupus hastası olduğunu belirterek tanıkları tanımadığını ifade etti. Engin Polat da tanıkları tanımadığını öne sürerek, iş kaybından ve kayyum atamalarından yakındı. Dilan Polat, kendilerine iftira atıldığını savunarak tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme Kararları ve Sonraki Adımlar

Mahkeme, sanıklar hakkındaki tedbir kararlarının kaldırılması talebini reddetti. Bir sonraki duruşmada gizli tanığın dinlenmesine karar verildi.

Davanın Arka Planı

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat, yasadışı bahisten elde edilen paraların aklanması suçlamasıyla karşı karşıya. İddianamede, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklamak gibi ağır suçlamalar yer alıyor.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 28 sanık hakkında açılan davanın duruşmasında tanıklar dinlendi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Alper Kürşat Polat ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu bir kısım sanıklar ile avukatları katıldı.