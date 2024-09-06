Dilan ve Engin Polat Çiftinin Davasında Tahliye Kararı Çıktı

Dilan ve Engin Polat'ın Davasında Önemli Gelişme

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu davada, tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.

Tahliye Kararının Sebepleri

Mahkeme, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti. Ayrıca, tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Duruşma ve Karşılamalar

Duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Gün hazır bulunurken, diğer sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Dilan Polat ve diğer tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonu doldurdu. Mahkemenin tahliye kararını açıklamasının ardından duruşma salonunda alkışlar yükseldi.

Geçmişteki Operasyonlar ve Tutuklamalar

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlar sonucunda, Dilan Polat ile Engin Polat'ın dahil olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte, 16 şüpheli tutuklandı ve toplamda 27 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

İddianameden Detaylar

Hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollarla elde edilen paraların, "soğuk cüzdan yöntemi" ile aklandığı ve çeşitli sahte faturaların düzenlendiği bilgisi yer alıyor. Dilan ve Engin Polat hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.