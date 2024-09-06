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Dilan ve Engin Polat Çiftinin Davasında Tutuklu Sanıklar Tahliye Edildi

Dilan ve Engin Polat’ın davasında yer alan tutuklu sanıklar, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:55
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Davasında Tutuklu Sanıklar Tahliye Edildi

Dilan ve Engin Polat Çiftinin Dava Süreci

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Dilan ve Engin Polat çifti de dahil 24 kişi gözaltına alınmış, ardından bu kişilerin 16'sı tutuklanmıştı. Toplam 28 sanığın yargılandığı bu davada, Polat çiftinin 3 ayrı suçtan toplam 20 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmektedir.

Mahkeme Kararı ve Tahliye Süreci

Çorlu’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat'ın tahliye edilmesine karar verildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra, Dilan Polat ve avukatları da katıldı. Mahkeme, tutukluluk sürelerini ve delil durumunu göz önünde bulundurarak Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliye edilmelerine hükmetti. Tahliye edilen sanıklar için 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Şaşalı Bir Karşılama

Tahliye kararının ardından, Dilan Polat eşi Engin Polat'ı cezaevinde karşıladı. Aile, Engin Polat'a sarılarak destek verdi ve ardından araca binerek cezaevinden ayrıldılar. Duruşma salonunda, mahkemenin tahliye kararını duyan sanıkların yakınları büyük bir sevinçle bu kararı karşıladı.

İddianame ve Suçlamalar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan **iddianame**de, Polat çiftinin yasa dışı yollarla edindikleri paraları aklamak amacıyla bir sistem oluşturdukları belirtilmektedir. İddianamede, söz konusu şebekenin hem tanınırlık avantajıyla bağlı olduğu bilgi yetersizliklerinden faydalanarak serbest ticaret görüntüsü altında gerçek olmayan işlemler yaptıkları öne sürülmektedir. Toplam 31 işletme ve mülklerinin kamulaştırılması talep edilen iddianamede, Dilan ve Engin Polat’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘şans oyunları kanununa muhalefet’ suçlarından toplam 40 yıl kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle...

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı dava kapsamında Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi. Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle...

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı dava kapsamında Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi. Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle...

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı dava kapsamında Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat tahliye edildi. Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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